В Тольятти в ДТП пострадали трое пассажиров автобуса

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8 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе г. Тольятти. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «SUBARU FORESTER», осуществляя движение по ул. Юбилейной со стороны ул. Свердлова, в направлении ул. Фрунзе на перекрестке с Ленинским пр-том при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил столкновение с автобусом «PEUGEOT BOXER» под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, среди которых женщина 1971 года рождения и двое несовершеннолетних 2003 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им было назначено амбулаторное лечение.