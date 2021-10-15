В Тольятти в ДТП пострадали трое

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ДТП произошло в 9:00 в Тольятти. Женщина 1970 года рождения, которая в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, двигалась на автомобиле «Nissan Qashqai» по ул. Баныкина со стороны ул. Голосова в направлении ул. Карбышева.

По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог в районе д. № 56 по ул. Баныкина, женщина-водитель при повороте налево не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Kia Sephia», под управлением молодого человека 1998 года рождения, который после столкновения продолжил по инерции свое движение и допустил наезд на дорожный знак. В результате ДТП пострадали три человека: женщине-водителю «Nissan Qashqai» и девушке-пассажиру автомобиля «Kia Sephia» 1998 года рождения, было назначено амбулаторное лечение; водитель другой машины был госпитализирован.

По факту произошедшего ДТП сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.