В Тольятти в ДТП пострадали четверо

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26 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 14:00 в Тольятти. Молодой человек 1997 года рождения, стаж вождения которого составляет 6 лет, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по ул. Матросова со стороны ул. Базовой в направлении ул. Громовой.

По предварительной информации, водитель выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, и допустил столкновение с автомобилем «Lada Granta», под управлением мужчины 1988 года рождения. Пострадали 4 человека: водитель автомобиля «Lada Granta», три пассажира автомобиля «Lada Kalina», 2002, 2003 и 1993 годов рождения. По результатам медицинского обследования установлено, что в момент аварии водитель «Lada Kalina» находился в состоянии опьянения.