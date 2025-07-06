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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти в ДТП пострадали 12-летний и 14-летний мальчики

6 июля 2025 12:47
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В Тольятти в ДТП пострадали 12-летний и 14-летний мальчики

5 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

На территории Автозаводского района Тольятти в 14:35 70-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, осуществляя движение по улице Борковской в направлении Южного шоссе в пути следования, в районе здания № 37 на улице Борковской, на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Renault Logan под управлением 58-летнего водителя, который двигался в прямом встречном направлении. Пострадавшие: 53-летний пассажир и водитель автомобиля Renault Logan, пассажиры автомобиля Lada Largus - 12-летний и 14-летний мальчики доставлены "скорой помощью" в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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