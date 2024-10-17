В Тольятти в ДТП пострадал трехлетний ребенок

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16 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 07:30 в Центральном районе города Тольятти. 53-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигался по ул. Тухачевского со стороны Паркового переулка в направлении ул. Родины. В пути следования, в районе дома № 12 по ул. Родины, при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилею Mazda, под управлением 34-летней женщины, которая двигалась по главной дороге и совершил столкновение. Водителю и 3-летнему пассажиру Mazda назначено амбулаторное лечение.