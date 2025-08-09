Я нашел ошибку
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП

9 августа 2025 13:29
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП

9 августа в 03:10 водитель, управляя автомобилем Lada Priora,  возле д. 13 по Ленинскому проезду совершил наезд на бордюр, после чего транспортное средство опрокинулось. С места ДТП, со слов очевидцев, правонарушитель скрылся.

После аварии в больницу доставлены молодые люди 2008 и 2007 годов рождения, с их слов,  пассажиры автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя и установление всех обстоятельств произошедшего.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 112, 8(9198)071-949.

Напоминаем, водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

 

Теги: ДТП

