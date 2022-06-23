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В Тольятти "угонщика" самоката задержали через 20 минут после совершения им преступления

23 июня 2022 14:29
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Самокат возвращен законным владельцам.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области на одном из поисковых сайтов выявили отзыв со словами благодарности в адрес сотрудников Управления МВД России по городу Тольятти, которые раскрыли кражу имущества: «Выражаю свою искреннюю и глубокую благодарность сотрудникам полиции за их оперативность, чуткость и отличное исполнение своих служебных обязанностей», - написала автор.

«Ночью с 14 по 15 мая, пока мы спали, из общего коридора у нас украли вещи. Примерно в 9.00 мы обратились в полицию. А уже спустя 10 минут нам позвонили и сказали, что воришка задержан сотрудниками полиции. Большое спасибо», ­­­­­­- отмечает в своем посте жительница Тольятти.

Сотрудники уголовного розыска рассказали, что в начале мая текущего  года по дороге на работу возле ломбарда на улице Тополиной они заметили неопрятного мужчину с дорогостоящим детским самокатом в руках. Полицейские представились прохожему и поинтересовались, откуда у него самокат. Мужчина заметно занервничал, не смог дать ответ и оперуполномоченные сообщили о ситуации в дежурную часть территориального  отдела полиции. Оперативный дежурный пояснил, что 20 минут назад поступило заявление от жительницы Тольятти 1983 года рождения о краже самоката из подъезда многоэтажного дома, расположенного на той же улице. Сотрудники полиции задержали мужчину и передали его коллегам для доставления в отдел полиции и дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественное преступление местный житель 1989 года рождения не стал отрицать своей вины в противоправном деянии и пояснил, что шел сдать похищенный самокат в ломбард. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Самокат возвращен законным владельцам.

Задержание подозреваемого в течение короткого времени и возвращение похищенного законным владельцам стало возможным в результате неравнодушных, грамотных и профессиональных действий сотрудников отдела уголовного розыска Управления МВД Тольятти майоров полиции Юрия Александренко и Дмитрия Королева.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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