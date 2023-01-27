В Тольятти участковый в нерабочее время оказал помощь женщине

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В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от жительницы одного из домов Автозаводского района города Тольятти. Женщина выразила слова признательности участковому уполномоченному отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти капитану полиции Михаилу Юдину.

Автор письма отметила, что сотрудник полиции грамотно и профессионально, не считаясь с личным временем, в течение 7 лет служит на административном участке. Неоднократно оказывал ей консультации по различным трудным жизненным ситуациям, а недавно буквально «в тапочках» прибежал на призыв о помощи.

«Поздно ночью в дверь моей квартиры настойчиво звонили двое молодых людей. Не открывая, я поинтересовалась о цели позднего визита. Их ответ насторожил меня, и я решила позвонить нашему участковому - Михаилу Евгеньевичу. Полицейский в течение 15 минут прибежал ко мне на помощь, благо он живет практически в соседнем доме. Выяснил обстоятельства, объяснил мужчинам, что они ошиблись адресом и успокоил меня, - отметила в благодарственном письме, направленном через сервис приема обращений в ГУ МВД России по Самарской области, жительница города. - Михаил Юдин показал высокий профессионализм наряду с превосходными человеческими качествами. В нерабочее время пришел на помощь и спокойно, по-человечески отнесся к моей просьбе, разобрался. Он работает на своем месте. Хочу отдельно отметить, что капитан - прекрасный сотрудник, которым можно и нужно гордиться!»

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.