В Тольятти у дороги заметили смерч

В Тольятти на обводном шоссе водители заметили редкое для региона явление. У обочины дороги образовался небольшой смерч. Один из очевидцев выложил кадры в социальную сеть, пишет ГТРК Самара.
Некоторых пользователей взволновало появление вихря, а другие же успокаивают тем, что это совершенно нормально для такой жаркой погоды:
«Это признаки засухи. Живите спокойно»- поделился мнением комментатор.
И правда, погода в Самарской области не сдает позиции. С начала августа столбики термометра удерживаются на высоких температурах. В наступившие выходные жителей региона ждет нереальное пекло. Синоптики Приволжского УГМС сообщают о том, что жара дойдет до +34 градусов.
Фото: vk.com/ТОЛЬЯТТИ