В Тольятти у дороги заметили смерч

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В Тольятти на обводном шоссе водители заметили редкое для региона явление. У обочины дороги образовался небольшой смерч. Один из очевидцев выложил кадры в социальную сеть, пишет ГТРК Самара.

Некоторых пользователей взволновало появление вихря, а другие же успокаивают тем, что это совершенно нормально для такой жаркой погоды:

«Это признаки засухи. Живите спокойно»- поделился мнением комментатор.

И правда, погода в Самарской области не сдает позиции. С начала августа столбики термометра удерживаются на высоких температурах. В наступившие выходные жителей региона ждет нереальное пекло. Синоптики Приволжского УГМС сообщают о том, что жара дойдет до +34 градусов.

Фото: vk.com/ТОЛЬЯТТИ