В Тольятти таксист незаконно получал пособие по безработице

142

Ущерб государству от противоправных действий злоумышленника составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел разъясняют, что лица, находящиеся в статусе безработных, в случае их трудоустройства должны сообщить об этом в Центры занятости населения. В противном случае, таким гражданам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Так, по данным участковых уполномоченных полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти, 39-летний местный житель обратился в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей работы, мужчину признали безработным, его поставили на учет и назначили пособие.

Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о факте трудоустройства в органы службы занятости, а в случае выявления сокрытия указанной информации и получения пособия по безработице обманным путем – его привлекут к уголовной ответственности.

В ходе проверки, сотрудниками полиции установлено, что мужчина, находясь в статусе безработного, заключил договор на трудоустройство и получал в одной из таксопарковых компаний в течение двух месяцев зарплату и одновременно пособие по безработице. Ущерб государству от противоправных действий злоумышленника составил около 30 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина снят с регистрационного учета. В отношении него возбуждено уголовное дело.