В Тольятти столкнулись две велосипедистки

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11 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Тольятти полицейские проводят проверку по ДТП, участником которого стали водители двухколесных транспортных средств. В 22:23 час. 17-летняя девушка, управляя СИМ, двигалась по ул. Ушакова со стороны ул. Ленинградской в направлении ул. Комсомольской. В пути следования, возле дома № 48 по ул. Мира, не выбрала безопасную скорость и допустила наезд на 57-летнюю женщину, которая не спешившись, пересекала проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий (зеленый) сигнал пешеходного светофора. После аварии водителю велосипеда врачами рекомендовано амбулаторное лечение.