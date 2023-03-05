В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции разыскали подростка

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В феврале текущего года в дневное время в отдел полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от воспитателя одного из социальных учреждений от том, что воспитанник 2005 года рождения самовольно покинул его и местонахождение подростка неизвестно.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы приметы подростка и незамедлительно ориентировал на розыск несовершеннолетнего ближайшие автопатрули, подразделения территориального органа внутренних дел, в том числе участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и ГИБДД. Сотрудниками полиции организована отработка территории, близлежащей к социальному учреждению, осмотр подвальных и чердачных помещений и мест возможной концентрации несовершеннолетних. Установлен и отработан круг знакомых подростка. Изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах. Ориентировка на несовершеннолетнего направлена во все правоохранительные органы региона, а также размещена в средствах массовой информации и в сети Интернет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на вторые сутки сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти возле одного из торговых центров в Автозаводском районе заметили подростка, схожего по приметам с разыскиваемым, поговорили с ним и на патрульном автомобиле доставили в отдел полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с несовершеннолетним, выяснили причины его ухода из учреждения и постарались максимально помочь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Подросток рассказал полицейским, что просто поехал погулять в Автозаводский район с другом, уходить из учреждения не планировал.

В настоящее время молодой человек передан педагогам, его жизни и здоровью ничего не угрожает.