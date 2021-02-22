В Тольятти сгорел цех по производству мебели

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Борьба с огнем продолжалась несколько часов.

Вечером в воскресенье, 21 февраля, в Самарской области вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России.

— По адресу Мичурина, 24а в Центральном районе Тольятти загорелся одноэтажный цех по производству мебели. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, — пояснили в экстренном ведомстве.

На месте работали 72 огнеборца и 24 спецмашины. Около 23:00 возгорание удалось локализовать.

Столбы дыма поднимались на много метров вверх.

Из-за дыма почти не было видно соседних зданий, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области