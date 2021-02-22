В Тольятти сгорел цех по производству мебели

Борьба с огнем продолжалась несколько часов.
Вечером в воскресенье, 21 февраля, в Самарской области вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России.
— По адресу Мичурина, 24а в Центральном районе Тольятти загорелся одноэтажный цех по производству мебели. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, — пояснили в экстренном ведомстве.
На месте работали 72 огнеборца и 24 спецмашины. Около 23:00 возгорание удалось локализовать.
Столбы дыма поднимались на много метров вверх.
Из-за дыма почти не было видно соседних зданий, пишет 63.ру.
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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