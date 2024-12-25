В Тольятти работник на заводе получил травму кисти

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Прокуратурой Центрального района г. Тольятти проведена проверка по факту несчастного случая на производстве, произошедшего на машиностроительном заводе ОАО «Волгоцеммаш».

В ходе проверки установлено, что при работе на вальцах произошел несчастный случай, в результате которого вальцовщик получил травму правой кисти.

Прокуратура района в судебном порядке потребовала от завода выплатить компенсацию морального вреда.

Центральный районный суд г. Тольятти, согласившись с прокурором, взыскал в пользу работника денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура района проконтролирует его фактическое исполнение.