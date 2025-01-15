В Тольятти продавец погасил долг деньгами из кассы магазина

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В конце ноября прошлого года в полицию обратился администратор торговой организации, который сообщил, что во время ревизии обнаружил недостачу денежных средств на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, провели осмотр помещения, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Полицейские, используя свои профессиональные навыки, установили, что к хищению причастен местный житель 1992 года рождения, работающий в организации продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что в связи с наличием долговых обязательств, ему срочно потребовались денежные средства, поэтому он взял их из кассы, в дальнейшем планируя вернуть.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уволенный после выявления факта противоправного поведения, мужчина частично возместил ущерб бывшему работодателю.

Полиция настоятельно рекомендует руководителям и владельцам организаций более тщательно подходить к процессу найма сотрудников, чтобы минимизировать риски присвоения и растраты денежных средств.