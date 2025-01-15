Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пляжное оборудование начали убирать только 14 января
В Самаре пляжное оборудование начали убирать только 14 января
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
В Самаре и Тольятти за один день сбили двоих женщин
В Самаре и Тольятти за один день сбили двоих женщин
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
Тольяттинец украл велосипед, который не был пристегнут запирающим устройством
Тольяттинец украл велосипед, который не был пристегнут запирающим устройством
18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками
18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками
штаб общественной поддержки «Единой России» отметил день рождения
Штаб общественной поддержки «Единой России» отметил день рождения
Самара второй год подряд принимает Кубок России по боксу
Самара второй год подряд принимает Кубок России по боксу
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.44
0.73
EUR 106.25
1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти продавец погасил долг деньгами из кассы магазина

15 января 2025 10:26
140
В Тольятти продавец погасил долг деньгами из кассы магазина

В конце ноября прошлого года в полицию обратился администратор торговой организации, который сообщил, что во время ревизии обнаружил недостачу денежных средств на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, провели осмотр помещения, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения. Полицейские, используя свои профессиональные навыки, установили, что к хищению причастен местный житель 1992 года рождения, работающий в организации продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса ранее не судимый местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что в связи с наличием долговых обязательств, ему срочно потребовались денежные средства, поэтому он взял их из кассы, в дальнейшем планируя вернуть.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уволенный после выявления факта противоправного поведения, мужчина частично возместил ущерб бывшему работодателю.

Полиция настоятельно рекомендует руководителям и владельцам организаций более тщательно подходить к процессу найма сотрудников, чтобы минимизировать риски присвоения и растраты денежных средств.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
22
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
68
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
148
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
123
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
15 января 2025  10:43
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
191
Весь список