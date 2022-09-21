В Тольятти при пожаре погиб малолетний ребенок, а также пострадали его брат и бабушка

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Сотрудниками Центрального межрайонного следственного отдела города Тольятти по факту гибели малолетнего ребенка 2018 года рождения при пожаре проводится доследственная проверка.

"21 сентября после тушения пожара в квартире, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Мира города Тольятти, обнаружено тело малолетнего ребенка 2018 года рождения без признаков жизни. Его бабушка и брат 2020 года рождения доставлены в больницу в тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время установлено, что мать детей находилась в медучреждении с новорожденным ребенком, а отец был на работе. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи совместно с криминалистами следственного управления проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования.

Фото: СУ СКР СО