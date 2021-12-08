В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый

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7 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 5:45 в Тольятти. Водитель 1974 года рождения, стаж вождения которого составляет 18 лет, двигался на автомобиле «Lada Kalina» по ул. Борковской. В районе дома № 58 по ул. Борковской он сбил мужчину 1969 года рождения.

Тот переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу (светофор работал в режиме желтого мигающего сигнала). Пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.