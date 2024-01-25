В Тольятти организована доследственная проверка по факту обнаружения после тушения пожара тел женщины и мужчины

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25 января 2024 года, в жилом доме, расположенном на Ленинском проспекте в Автозаводском районе города Тольятти, после тушения пожара обнаружены тела 83-летней женщины и ее 44-летнего сына.

По первоначальным данным, причиной смерти послужило отравление продуктами горения. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Назначены судебно-медицинские экспертизы, пожарно-техническая судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО