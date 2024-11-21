В Тольятти оперативники задержали угонщика

30-летний ранее судимый местный житель, в состоянии алкогольного опьянения решил доехать до своей возлюбленной на угнанном автомобиле.
В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1976 года рождения, которая сообщила, что у неё похитили автомобиль марки LADA Kalina.
В ходе опроса заявительница пояснила, что вечером остановилась во дворе дома, вышла из машины и, в какой-то момент, неизвестный мужчина, оттолкнув её от автомобиля, сел за руль и уехал.
Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на многоквартирных домах и установили, что к угону может быть причастен ранее судимый местный житель 1994 года рождения.
Располагая информацией о возможных местах нахождения подозреваемого, полицейские задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что хотел доехать до дома своей девушки, так как находился в состоянии алкогольного опьянения не отдавал отчет своим действиям.
Оперативники обнаружили в Автозаводском районе автомобиль потерпевшей.
Транспортное средство возвращено законной владелице.