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В Тольятти обнаружено тело мужчины после тушения пожара в складском помещении

30 марта 2021 17:56
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Еще один мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, сегодня в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о задымлении в шестиэтажном административно - производственном здании в Автозаводском районе на ул. Коммунальная, 20, стр.1.

В Тольятти проводится проверка по факту обнаружения после тушения пожара тела мужчины, без признаков жизни

30 марта после тушения пожара в складском помещении, расположенном по улице Коммунальной в Автозаводском районе города Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1985 года рождения, без признаков жизни. Еще один мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, назначены судебно – медицинские исследования. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

 

Фото:  облМЧС

 

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