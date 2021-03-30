В Автозаводском районе Тольятти спасатели тушат пожар  в здании  ООО «Парус»   

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В 13:17, 30 марта, в ЦУКС СО поступило сообщение о задымлении в здании ООО «Парус» на улице Коммунальная, 20.

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2.

Прибывшими подразделениями установлено, что в подвальном помещении происходит сильное задымление.

В 14:06 пожар был локализован на площади 20 кв.м.

Для тушения пожара привлекаются 85 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 51 человек, 16 единиц техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото из открытых источников