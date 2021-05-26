В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину

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25 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 09:45 в Тольятти. Мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 2114», двигался по ул. Ботанической и в районе дома № 7 по ул. Ботанической допустил наезд на пешехода 1981 года рождения. Тот переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал мужчина-пешеход, он был госпитализирован, сообщает облМВД.