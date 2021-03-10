В Тольятти мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки

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В среду, 10 марта, в Автозаводском районе Тольятти произошло ЧП. Местные жители в социальных сетях сообщают о падении человека с большой высоты.

По словам очевидцев, пожилой мужчина выпал с 14 этажа многоквартирного дома, который находится по адресу ул. Фрунзе. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Кадры с места ЧП также появились в городских сообществах в социальной сети Вконтакте.

Официальной информации по данному инциденту пока нет. Причины трагедии и обстоятельства произошедшего выясняются, пишет ГТРК Самара.