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В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали

20 апреля 2024 13:20
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В Тольятти машина врезалась в бордюр, двое пострадали

19 апреля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 16:10 час. в Центральном районе Тольятти. 49-летний водитель, находясь за рулем автомашины ВАЗ 21054, двигался по ул. Кунеевской в направлении ул. Базовой. В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. С места происшествия госпитализированы водитель и 18-летний пассажир.

Теги: ДТП

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