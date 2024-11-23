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В Тольятти  из малосемейной квартиры украли  бытовую технику

23 ноября 2024 16:38
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В Тольятти  из малосемейной квартиры украли  бытовую технику

Ранее судимый местный житель похитил имущество своей соседки на сумму более 200 000 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась местная жительница с заявлением по факту кражи имущества из ее комнаты в малосемейной квартире, расположенной на улице Юбилейной.

Причиненный ущерб составил более 200 000 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили соседей и потерпевшую.

Женщина пояснила сотрудникам полиции, что она уезжала из дома на пару дней, а когда вернулась, обнаружила отсутствие в квартире бытовой техники и личных вещей. 

В результате оперативных действий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен сосед потерпевшей - ранее судимый за имущественные преступления, безработный местный житель 1995 года рождения.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали мужчину и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  

В ходе опроса злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что, узнав об отсутствии соседки, воспользовался моментом и похитил ее бытовую технику и другие вещи. Часть похищенного имущества сдал в ломбард, другую часть продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района следственного управления У МВД России по городу Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается.

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