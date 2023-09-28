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В Тольятти ищут пропавшую девочку

28 сентября 2023 10:00
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В Тольятти ищут пропавшую девочку

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей Надежды 2011 года рождения, проживающей в г.Тольятти, которая 27 сентября текущего года вышла из дома, расположенного  по бульвару Курчатова, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ориентировка с приметами пропавшей направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске девочки оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт»  и жители города.

В ходе опроса очевидцев инспекторами ПДН отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти установлено, что девочка около 11.00 часов возможно находилась в школе,  расположенной  по адресу: г. Тольятти ул. Дзержинского, д.51.

Приметы разыскиваемой: на вид 12  лет, рост 152 см,  волосы темно-русые до плеч, глаза зелено-карие.

Была одета:  школьное платье темно-синего цвета с длинным рукавом, с манжетами и воротником белого цвета, фартук черного  цвета, колготки белого цвета, кроссовки белого цвета.

При себе у девочки находился рюкзак желтого цвета с мелкими картинками, мешок со сменной обувью красного цвета. В ушах серьги-гвоздики красного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (8482) 37-43-41  или 93-45-27, 93- 45- 75,  102 или 8(999)-701-02-33 (телефон дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшет. Конфиденциальность гарантирована.

 

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