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В Тольятти ищут пропавших мальчиков-подростков

26 сентября 2024 09:52
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В Тольятти ищут пропавших мальчиков-подростков

Полиция ведет розыск несовершеннолетних без вести пропавших Глеба 2011 года рождения и Александра 2010 года рождения, проживающих в г. Тольятти, которые 24 сентября текущего года около 18:00 час. ушли из дома, расположенного на ул. 40 лет Победы, и до настоящего времени их местонахождение не известно.

Ориентировки с приметами пропавших подростков направлены в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске мальчиков оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и жители города.

Приметы разыскиваемых:

1. Рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: футболка белого цвета, рубашка в черно-бежевую клеточку, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета.

2. Рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы русого цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: черная кофта с капюшоном, куртка черного цвета, кроссовки черно-белого цвета. При себе имел велосипед «Стеллс».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в ДЧ У МВД России по г.Тольятти по тел. 8(8482) 93-40-05, 8(8482) 39-10-51.

 8 8482-93-46-02, 30-37-02 – дежурная часть. Также информацию можно сообщить по номеру телефона дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.

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