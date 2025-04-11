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В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида

11 апреля 2025 13:00
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В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида

Полицейскими разыскивается житель Тольятти Степанов Евгений 1977 года рождения, передвигающийся с помощью инвалидной коляски.

В марте текущего года мужчина выехал на улицу из подъезда дома, расположенного на ул. 70 лет Октября и до настоящего времени его местонахождение не известно. По имеющейся информации мужчина с ограниченными  физическими возможностями (инвалид)  может нуждаться в медицинской помощи.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшего: осмотрено место проживания, установлены и опрошены возможные очевидцы, изъяты документы. Ориентировки с фотографией мужчины направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, волосы светлые, на затылке лысина

Особые приметы:  следы ожогов на теле, отсутствуют обе ноги до колен.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району 2  Управления МВД России по г. Тольятти, тел. 8 (8482) 30-37-02, 8(8482) 93-46-27, либо 102.

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