В Тольятти автомобилистка врезалась в пассажирскую Газель, а та в столб

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7 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:20 часов в г. Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель-женщина 2004 г.р., управляя автомобилем "Лада Приора", двигалась по ул. 70 лет Октября со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Офицерской. В пути следования, в районе дома №90 по ул. 70 лет Октября, не выбрала безопасную дистанцию, в результате чего допустила столкновение с пассажирским автобусом "ГАЗ", под управлением водителя 1963 г.р., осуществлявшим заказные перевозки. После столкновения автобус допустил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадали две 16-летние пассажирки автомобиля "Лада Приора". В автобусе находились два пассажира, которые не пострадали.