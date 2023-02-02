В Тольятти пассажир напал на водителя маршрутки

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В среду, 1 февраля, в Тольятти произошел инцидент. Его запечатлели на видеокамеру.

Как сообщают очевидцы, пьяный мужчина сел в маршрутку № 116 и начал хамить водителю. Потом неадекватный гражданин напал на шофера, а после начал бегать за ним с ножом по дороге. При этом дебошир выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и грозился всех зарезать. На кадрах видно, как хулиган еле держится на ногах. Граждане вызвали правоохранителей, пишет ГТРК Самара.

«Он напал на меня...Мы все в шоке, а кто-то до слёз... Все целы. Надеемся, полиция найдет этого товарища», — сообщает автор ролика.