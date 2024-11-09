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В Татарстане при опрокидывании лодки на реке Белая погибли два рыбака
В Татарстане при опрокидывании лодки на реке Белая погибли два рыбака
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В Татарстане при опрокидывании лодки на реке Белая погибли два рыбака

9 ноября 2024 11:37
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В Татарстане при опрокидывании лодки на реке Белая погибли два рыбака

На реке Белая в Актанышском районе Татарстана перевернулась лодка с тремя рыбаками, двое из которых погибли. Тело одного погибшего было найдено, второго все еще ищут, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Как было установлено, трое мужчин – уроженцев Башкирии 32, 40 и 43 лет отправились рыбачить на маломерной моторной лодке. На реке Белая близ села Татарские Ямалы судно опрокинулось, и мужчины 43 и 40 лет утонули, пишет Смотрим.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из воды тело 43-летнего рыбака, второго погибшего найти не удалось. Его поиски продолжатся 9 ноября, уточнили в ведомстве.

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