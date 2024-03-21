В Сызранском районе женщина и две девушки пострадали в ДТП

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В Сызранском районе сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к ответственности участники дорожно-транспортного происшествия. 20 марта в 16:35 час. на 891,75 км автодороги М5-«Урал» 50-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 3221 с прицепом, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым а/м ГАЗ, под управлением водителя 1982 года рождения. С места ДТП госпитализированы в реанимационное отделение пассажиры легкового автомобиля: женщина 1978 года рождения и две девушки - 16 и 18 лет.