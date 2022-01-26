В Сызранском районе водитель врезался в стоящий КАМАЗ

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25 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 13:20 в Сызранском районе. Мужчина 1979 года рождения, стаж вождения которого составляет 25 лет, двигался на автомобиле «Opel Astra» по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самары в направлении г. Москвы. В пути следования, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «КАМАЗ», под управлением водителя 1977 года рождения, который остановился на правой обочине проезжей части, выставив знак аварийной остановки. Водителя легкового автомобиля доставили в медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.