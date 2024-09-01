В Сызранском районе в ДТП пострадали автомобилистка и 12-летние дети

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31 августа на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:45 час. в Сызранском районе. 48-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины LADA Granta, двигалась по автодороге «Подъезд к г. Ульяновск от автодороги М5 Урал» в направлении автодороги М5 «Урал». В пути следования на 295 км. данной автодороги она совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автомашиной Hyundai Tucson под управлением 48-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. От удара автомобиль Hyundai Tucson совершил столкновение с автомашиной Škoda Octavia под управлением 44-летнего водителя, движущегося в попутном направлении. В медицинское учреждение с места ДТП доставлены женщина-водитель и два ее несовершеннолетних пассажира – 12-летние мальчики.