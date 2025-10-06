В Сызранском районе опрокинулся и загорелся автомобиль

137

5 октября в селе Заборовка произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 9 часов 58 минут в пожарно-спасательную часть № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 186 Отряда № 47 в составе 3 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло опрокидывание с последующим возгоранием автомобиля ВАЗ 2107.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, тушение автомобиля.

К счастью, пострадавших нет.

По факту происшествий сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"