В Сызранском районе на трассе М-5 перевернулся «Mersedes-Benz» с полуприцепом

184

25 ноября в Сызранском районе 36-летний водитель, управляя «Mersedes-Benz» в составе с полуприцепом, двигаясь по автодороге М-5 Урал со стороны Москвы в сторону Самары, на 930 км + 980 м не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель большегруза госпитализирован в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО