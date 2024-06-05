В Сызранском районе машина съехала в кювет, пострадали водитель и пассажиры

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5 июня 2024 года в 00 часов 27 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на 6 километре автодороги «Урал - Старая Рачейка» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытии на место было установлено, что произошел съезд автомобиля Ford Fusion в кювет. Водитель и пассажиры транспортного средства получили травмы и были госпитализированы в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сызранская центральная городская и районная больница». Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, деблокирование пострадавших. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"