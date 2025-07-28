В Сызранском районе горел цех копчения продукции

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Произошло замыкание электропроводки с последующим горением на площади 60 квадратных метров.



27 июля в 11:23 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Варламово горит цех копчения продукции.



По прибытии было установлено, что произошло замыкание электропроводки с последующим горением на площади 60 квадратных метров, существовала угроза распространения на соседние цеха и офис.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Оперативно были созданы 4 звена газодымозащитной службы и поданы на тушение 4 ствола «Б».

В 11:57 пожар был локализован, в 12:24 – объявлена ликвидация открытого горения.

Всего были задействованы 6 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"