В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре

139

24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в дневное время в Сызрани. Водитель 1989 г.р. припарковал автомобиль «Лада-Гранта» на улице Советской, не обеспечил постоянный контроль за собственным транспортным средством, допустил самопроизвольное движение автомобиля, совершил наезд на пешехода – молодого человека 1989 г.р., который осуществлял движение по тротуару. Пострадавший пешеход обратился за помощью в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.