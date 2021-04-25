Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара в рейтинге городов-2021
Самара в рейтинге городов-2021
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост
В Екатеринбурге обвалился пешеходный мост
Жительница Жигулевска купила героин в интернете
Жительница Жигулевска купила героин в интернете
Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян
Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян
Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы
Водителя из Жигулевска от управления автомобилем и теперь ему грозит лишение свободы
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
Зюганов занимает пост председателя ЦК КПРФ с 1993 года.
 Пленум ЦК КПРФ единогласно переизбрал Геннадия Зюганова председателем партии
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал Советы юриста

В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре

25 апреля 2021 10:13
139
В Сызрани водитель сбил молодого человека на тротуаре

24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в дневное время в Сызрани. Водитель 1989 г.р. припарковал автомобиль «Лада-Гранта» на улице Советской, не обеспечил постоянный контроль за собственным транспортным средством, допустил самопроизвольное движение автомобиля, совершил наезд на пешехода – молодого человека 1989 г.р., который осуществлял движение по тротуару. Пострадавший пешеход обратился за помощью  в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.

Теги: авария ДТП пешеходы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре водитель сбил ребенка на самокате
24 апреля 2021, 11:41
В Самаре водитель сбил ребенка на самокате
В результате ДТП мальчик получил травмы. Происшествия
450
На автодороге Самара-Бугуруслан водитель врезался в столб
23 апреля 2021, 13:29
На автодороге «Самара-Бугуруслан» водитель врезался в столб
Пострадавший попал в больницу. Происшествия
358
В Тольятти водитель сбил пешехода
22 апреля 2021, 13:49
В Тольятти водитель сбил пешехода
Тот переходил улицу на красный свет. Происшествия
340
В центре внимания
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
25 апреля 2021  09:54
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
Благоустройство
124
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
24 апреля 2021  14:16
Работает без выходных: Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для СО 
Политика
757
Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей
24 апреля 2021  13:28
Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей
Общество
438
В Самарской области за сутки на 24 апреля выявлены 189 заболевших коронавирусом
24 апреля 2021  12:55
В Самарской области за сутки на 24 апреля выявлены 189 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
511
Обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов Самарской области.
23 апреля 2021  19:35
Дмитрий Азаров в Москве встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным
Политика
723
Весь список