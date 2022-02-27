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В Сызрани в ДТП пострадала пассажирка автобуса

27 февраля 2022 12:38
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В Сызрани в ДТП пострадала пассажирка автобуса

26 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором  1 женщина получила травму головы.

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев и участников ДТП, произошедшего в Сызрани.

В ходе проведенной проверки, по поступившему из лечебного учреждения сообщению, сотрудниками ГИБДД установлено, что 26.02.2022 около 12:00 час., водитель транспортного средства (предположительно микроавтобус) двигаясь по ул. Ульяновская со стороны пер. Некрасовский в направлении ул. Декабристов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, при движении прямо со второстепенной дороги не уступил дорогу неустановленному транспортному средству (предположительно, легковой автомобиль), который осуществлял маневр поворота налево, двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. После непродолжительного общения на месте ДТП водители оставили место дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являлись.  Водитель легкового автомобиля, не оказав помощь 35-летней женщине – пассажиру довез ее, предположительно до д.44 по ул. Советской, где высадил и уехал. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, после осмотра ей медиками назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осмотрели место ДТП, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути передвижения участников аварии.

Всем, кому что-либо известно о личностях, местонахождении разыскиваемых участниках и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить по телефону: (8464) 33-38-66 либо 112 (с моб.).

Теги: ДТП

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