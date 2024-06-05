В Сызрани пострадали пешеход и два пассажира, один из которых несовершеннолетний

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4 мая в 21:45 водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21103, двигаясь по ул.Советская в г. Сызрань со стороны ул.Берлинского в направлении ул.Достоевского, при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю Infiniti, под управлением водителя 1997 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо, в результате чего последний изменил свое направление движения, допустив съезд с дороги на тротуар, где допустил наезд на пешехода 1971 года рождения.

В результате происшествия пострадали пешеход, два пассажира автомобиля Infiniti, один из которых несовершеннолетний.