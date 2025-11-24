В Сызрани полицейские задержали преступницу, которую объявили в федеральный розыск

145

В полицию поступила информация об объявлении УФСИН по Самарской области в федеральный розыск ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу велосипеда местной жительницы. Осужденная судом к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, женщина уклонилась от получения предписания для самостоятельного следования к месту отбывания наказания.

Ориентировку с данными разыскиваемой направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы и фото преступницы на ежедневном инструктаже довели до сведения заступающих на дежурство нарядов отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское».

В ноябре текущего года, находясь на улице Звездной города Сызрани, патрульные полицейские заметили женщину, схожую по внешности с разыскиваемой злоумышленницей. При обращении к ней сотрудников полиции, местная жительница начала уверять, что они ошиблись, и, под предлогом помощи оставшемуся дома отцу, попыталась скрыться. Полицейские задержали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления 27-летнюю женщину, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и убыли на маршрут патрулирования.

Проверив задержанную по учетам, сотрудники МУ МВД России «Сызранское» связались с инициаторами розыска и передали им задержанную.