Главные новости:
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
В Сызрани полицейские задержали преступницу, которую объявили в федеральный розыск

24 ноября 2025 10:09
145
В Сызрани полицейские задержали преступницу, которую объявили в федеральный розыск

В полицию поступила информация об объявлении УФСИН по Самарской области в федеральный розыск ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за кражу велосипеда местной жительницы. Осужденная судом к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, женщина уклонилась от получения предписания для самостоятельного следования к месту отбывания наказания.

Ориентировку с данными разыскиваемой направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы и фото преступницы на ежедневном инструктаже довели до сведения заступающих на дежурство нарядов отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское».

В ноябре текущего года, находясь на улице Звездной города Сызрани, патрульные полицейские заметили женщину, схожую по внешности с разыскиваемой злоумышленницей. При обращении к ней сотрудников полиции, местная жительница начала уверять, что они ошиблись, и, под предлогом помощи оставшемуся дома отцу, попыталась скрыться. Полицейские задержали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления 27-летнюю женщину, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и убыли на маршрут патрулирования.

Проверив задержанную по учетам, сотрудники МУ МВД России «Сызранское» связались с инициаторами розыска и передали им задержанную.

