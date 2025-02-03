В Сызрани полицейские задержали мужчину, объявленного в Федеральный розыск

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За неуплату средств на содержание детей судом мужчина был приговорен к лишению свободы, но уклонялся от получения предписания самостоятельного следования к месту отбывания наказания.

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Сызрани сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» лейтенант полиции Александр Желтов и младший сержант полиции Александр Поляков обратили внимание на мужчину, который, увидев их, занервничал и попытался скрыться бегством.

После непродолжительной погони полицейские задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе проверки по информационным базам сотрудники полиции установили, что в прошлом году местный житель 1990 года рождения осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей) и приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, однако, уклонялся от получения предписания самостоятельного следования к месту отбывания наказания и находится в Федеральном розыске.

В настоящее время задержанный передан инициаторам розыска.