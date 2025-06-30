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В Сызрани водитель сбил ребенка и уехал

30 июня 2025 10:18
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В Сызрани водитель сбил ребенка и уехал

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское» разыскивают подозреваемого и возможных свидетелей дорожно-транспортного происшествия

24.04.2025 неустановленный водитель, управляющий неустановленным транспортным средством, совершил наезд на ребенка, после чего скрылся с места ДТП.

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый, совершивший наезд на несовершеннолетнего пешехода 2019 года рождения.

24.04.2025 в 18:50 неустановленный водитель, управляющий неустановленным транспортным средством (предположительно электросамокатом), в районе Набережной совершил наезд на ребенка,  после чего, в нарушении п.п. 2.7 ПДД РФ, скрылся с места ДТП,  участником которого он является.

В настоящее время по данному факту в отделе Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» проводится административное расследование.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых с просьбой сообщить информацию в отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: 8 (8464) 35-58-84, 8-987-942-96-83 или по адресу: город Сызрань, улица Кирова, дом 50, кабинет 13.

Теги: ДТП

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