В Сызрани остановили питбайки под управлением мальчиков 2015 и 2016 годов рождения

112

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц Сызрани, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции заметили движущиеся по дороге питбайки и остановили их для проверки. Водителями транспортных средств оказались мальчики 2015 и 2016 годов рождения.

Полицейские отстранили несовершеннолетних от управления мини-мотоциклами и доставили их в отдел полиции, куда прибыли их родители. Мототехнику поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с ребятами и их родителями, собранные в ходе проверки материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о возбуждении дела по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Госавтоинспекция напоминает: за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, если не имеется права управления, предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Если же несовершеннолетний еще не достиг 16-летнего возраста, то ответственность за него понесут законные представители (родители или опекуны) - они могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. В обоих случаях транспортное средство задерживается и отправляется на специализированную стоянку.