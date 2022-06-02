В Сызрани изъяли из неблагополучной семьи троих детей

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте изъяли из неблагополучной семьи троих детей.

Целью данного мероприятия является осуществление контроля за неблагополучными семьями, а также выявление семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации с целью ранней профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

В ходе рейдовых мероприятий по обходу семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудниками по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями субъектов профилактики была посещена семья, состоящая из 5 человек, проживающая в Сызранском районе.

В ходе проверки жилищных условий было установлено, что в частном доме отсутствует электричество, нет газа и отопления, а также отсутствует питьевая вода. Семья использует воду не пригодную для питья из колодца, в котором находится различный мусор. Еды и продуктов питания в доме нет. Одежда и постельное белье частично отсутствуют.

Дети в возрасте 2, 4 и 5 лет были очень грязные и голодные. При внешнем визуальном осмотре несовершеннолетних установлено, что они нуждаются в медицинской помощи. Родители не интересовались здоровьем несовершеннолетних и не обращались в медицинские учреждения, несмотря на явные признаки заболевания детей.

По окончании проверки жилищно-бытовых условий семьи было принято решение о помещении детей в Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа», как находящихся в трудной ситуации. После изъятия детей из семьи, 5-летний ребенок был срочно госпитализирован для проведения экстренной операции.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время решается вопрос об ограничении в родительских правах на 6 месяцев.