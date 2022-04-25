В Сызрани дети ради забавы обкидывали камнями проезжающие грузовые поезда

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от дежурной по станции поступило сообщение о том, что в районе ст. Сызрань город группа детей кидают камнями в проходящие поезда. Спустя несколько дней поступило аналогичное сообщение об обкидывании грузовых поездов на этом же участке.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних установили сначала четверых правонарушителей. Ими оказались жители близлежащих к железнодорожному полотну домов в возрасте от 12 до 13 лет. Дети находились около железнодорожных путей без присмотра взрослых и ради забавы решили обкидать камнями проезжающие поезда.

В ходе беседы с несовершеннолетними были установлены еще пятеро ребят, с которыми они неоднократно приходили на этот опасный участок местности. Несовершеннолетние пояснили сотрудникам полиции, что не задумывались, что их забава, может привести к нежелательным последствиям.

В связи с тем, что ребята не достигли возраста привлечения к административной ответственности, инспекторами отделения по делам несовершеннолетних с подростками проведены профилактические беседы о недопустимости подобного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Администрациями школ учащиеся были поставлены на внутрешкольный учет.

В отношении их законных представителей (родителей) составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Совсем немного времени осталось до летних каникул, поэтому хотелось обратить особое внимание родителей на контроль с их стороны за детьми, особенно в период праздничных дней.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Айнуллина Гюзель считает, что не лишним будет в преддверие праздников напомнить родителям о некоторых ситуациях, которые могут приключиться с детьми в их отсутствие, ведь в большинстве случаев дети будут предоставлены сами себе.

Чтобы отдых не был омрачён травмами детей и другими неприятностями Нужно помнить, что железная дорога - это зона повышенной опасности, и мы должны научить детей разумной осторожности.

Уже сейчас мы видим подростков на велосипедах, скутерах, мопедах, многие из них пробуют себя в экстремальной езде, пренебрегая правилами безопасности, которые обеспечивают безопасность. Надо постоянно напоминать детям, казалось бы, самые простые вещи – что разговор по мобильному телефону или громкая музыка в наушниках отвлекают от дороги и так далее.

Ещё более опасной является железная дорога, но, как ни странно, дети иногда выбирают её для прогулок и игр. Разъясните вашему ребёнку опасность пребывания вблизи железнодорожных путей, внушите ему, что от строгого соблюдения правил поведения на железной дороге зависит здоровье человека, а подчас и жизнь.

Фото: pixabay