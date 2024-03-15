В Сызрани автомобилистка врезалась в снежный вал

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14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызрани. В 18:50 час. 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигалась по ул. Жуковского, в районе д.3а по ул. Губкина. В пути следования, нарушила требования п.п. 10.1 ПДД РФ, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (снежный вал). Женщина-водитель – госпитализирована.