В Сызрани автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали она и несовершеннолетний пассажир

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16 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.



Одно из ДТП произошло в 07.25 часов в г. Сызрань. 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем " Toyota Corolla", в районе дома № 28 по ул. Керамическая, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - тросовое ограждение. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля.