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В Сызрани 10-летняя девочка попала под колеса Renault Duster

28 июня 2025 16:36
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Девочка госпитализирована.

ГУ МВД СО информирует о ДТП, произошедшем 28 июня 2025 года в городе Сызрань.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 28 июня в Сызрани, в 14: 15, водитель 1984 года рождения, управляя а/м Renault Duster, следовал по улице Интернациональная. В районе дома №116 водитель совершил наезд на 10-летнего пешехода.

По свидельству очевидцев, девочка переходила проезжую часть вне установленного места для перехода. Она госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Сызрань

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