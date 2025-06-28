В Сызрани 10-летняя девочка попала под колеса Renault Duster

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ГУ МВД СО информирует о ДТП, произошедшем 28 июня 2025 года в городе Сызрань.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 28 июня в Сызрани, в 14: 15, водитель 1984 года рождения, управляя а/м Renault Duster, следовал по улице Интернациональная. В районе дома №116 водитель совершил наезд на 10-летнего пешехода.

По свидельству очевидцев, девочка переходила проезжую часть вне установленного места для перехода. Она госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО